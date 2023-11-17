ناهد السباعي تنشر صورة نادرة من كواليس مسلسل «حديث الصباح والمساء»

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة من كواليس تصوير مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي مّر على عرضه أكثر من 20 عامًا، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ أن العمل من إنتاج والدتها ناهد فريد شوقي، والعدل جروب.

يظهر في صورة كواليس تصوير مشهد في مسلسل «حديث الصباح والمساء» كل من المخرج أحمد صقر، عبلة كامل وبجوارها المنتجة ناهد فريد شوقي، سلوى خطاب، المنتج جمال العدل، والمخرج ماندو العدل وهو طفل صغير، وبسام رجب.

كواليس مسلسل «حديث الصباح والمساء»

وعلقّت ناهد السباعي، على الصورة النادرة: «احتفالًا بمرور 22 عامًا على «حديث الصباح والمساء»، إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي، بحب قوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب قوي شغلهم مع بعض «حديث الصباح والمساء» وفيلم هستريا ولن أعيش في جلباب أبي».

ووجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة إلى والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عبرّت فيها عن حبها وامتنانها لها: «أهم وأعظم منتجة في تاريخ مصر».

أبطال «حديث الصباح والمساء»

مسلسل «حديث الصباح والمساء» للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، عبلة كامل، دلال عبد العزيز، خالد النبوي، طارق لطفي، أحمد خليل، توفيق عبد الحميد، نيللي كريم، ومنة شلبي، وعدد كبير من النجوم.