إنجازات الرئيس السيسي بقطاع الطيران المدني.. أبرزها تطوير وتحديث 6 مطارات

عكف الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية قبل نحو 9 أعوام على تطوير كافة قطاعات الدولة التي أصيب بعضها بالترهل، وذلك من أجل بناء جمهورية جديدة تتمتع بالحداثة في كافة المجالات.

واهتم الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014 بتطوير قطاع الطيران المدني باعتباره واحدا من المحاور الرئيسة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن مساهمته في الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي.

وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال استراتيجية سعت من خلالها لتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الطيران المدني في مختلف المجالات، وتحقيق التناغم مع كافة الجهات والوزارات، بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة الوطن.

وشملت أوجه التطوير في قطاع الطيران المدني الاهتمام بالمطارات المصرية والعمل على زيادة قدرتها الاستيعابية من الركاب والطائرات، والعمل على تحويل المطارات المصرية لمطارات دولية وعالمية، وقد ظهر ذلك جليا في عمليات التطوير التي طرأت في بعض المطارات.

1- مطار سفنكس الدولي

شملت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب لكل ساعة بدلا من 300، لتبلغ طاقته الإجمالية نحو 1.2 مليون راكب سنويا.

تم تطوير المطار لزيادة طاقته الاستيعابية من 7.5 ملايين راكب إلى 9.5 ملايين راكب سنويا لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة المنشآت والطرق، وأعمال البنية التحتية والمرافق.

3-مطار سانت كاترين:

تتمثل المرحلة الأولى لتطوير المطار، بإنشاء مدرج جديد بطول 2600م وعرض 45م، وزيادة سعة الترماك «موقف الطائرات»، وإنشاء ساحة صغيرة ملحقة بالترماك لمعدات الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال تصميم مبنى جديد يستوعب 600 راكب في الساعة قابلة للزيادة إلى 1200 راكب.

وكذلك رفع كفاءة وإطالة الممر الحالي ليصبح طول الممر 3000 متر، وإنشاء ترماك جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، بالإضافة إلى إنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

4- مطار برج العرب:

تم إنشاء أول مبنى جديد «صديق للبيئة» بالتعاون مع الوكالة الدولية اليابانية للتنمية «جايكا» بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو النقل الأخضر، ليستوعب المبنى الجديد 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 م2، وبالتالي تصل السعة الاستيعابية للمطار 6.7 ملايين راكب سنويًا ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030.

كما تشمل أعمال التطوير بالمطار إنشاء «ترماك» جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100.000 م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحال تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

5- مطار العاصمة الدولي:

تم العمل على مطار العاصمة الدولي عام 2020، ويتكون من مبنى ركاب مساحته 16 كيلو متر مربع، ويستوعب 300 راكب في الساعة، وممر بطول 3650م وعرض 60 م، وبرج مراقبة و 42 مبنى خدميًا، ومبنى للأرصاد الجوية، ومسجدًا، وموقف سيارات يستوعب 400 سيارة و 20 حافلة.

تم إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 7.5 ملايين راكب سنويًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال الزيادة المتوقعة في الحركة، ولاستكمال منظومة العمل في تأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائرات، كما تم إنشاء ممر جديد مع رفع كفاءة الحقل الجوي القديم بمطار الغردقة، وصيانة وتغيير الأسقف المعلقة بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة، وتوريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية، ونظام تحكم إلكتروني بالأبواب بمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة.