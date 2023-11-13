مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind قادمة من إسطنبول

أكد إسلام نبيل، مدير هيئة تنشيط السياحة في جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من أسطنبول، والتي تحمل على متنها 165 راكبا.

وأشار إلى أنّ ذلك جاء في إطار جهود وزارة الطيران المدني لاستقطاب وجهات سياحية جديدة، خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث تمّ وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيا.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن استقبال الطائرة، وتقديم كل الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب، واحتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة والركاب، وقاموا بتسهيل جميع إجراءات الوصول.