مطار الغردقة يستقبل 22 ألف سائح على متن 110 رحلات جوية

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، حوالي 22 ألف سائح قادمين على متن 110 رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، ويأتي السياح الألمان والروس والتشيك وبولندا وايطاليا في مقدمة الوصول، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السياح

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 22 ألف سائح قادمين على متن 110 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية في صالات الوصول والاستقبال.

استقبل السياح بالورود

وأشار الخبير السياحي إلى أنّ فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين في أسرع وقت، وعمل برامج سياحية للسياح الأجانب ومهرجانات الشواطئ، بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السياح.

انتعاش السياحة بفنادق الغردقة

وأكد انتعاش السياحة في فنادق الغردقة تزامنا مع بدء موسم الشتاء في أوروبا، َوتوافد عشرات رحلات الطيران يوميا إلى مطار الغردقة تقل آلاف السياح الأجانب.