تحذيرات من نوة شديدة تضرب الإسكندرية الأحد.. الأمواج تصل إلى 5 أمتار

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهالي المدينة الساحلية من نوة المقبلة يوم الأحد، حيث تصل الأمواج خلالها إلى 5 أمتار، مشيرا إلى أن مشروع حماية الشواطئ الذي جرى تنفيذه سيحد من خروج الأمواج إلى الكورنيش كما كان يحدث مسبقا.

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم الجمعة، بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، بمكتبة الإسكندرية.

المحافظ: الإسكندرية تشهد تغيرات مناخية ونوات شديدة

وأضاف المحافظ، أن الإسكندرية تشهد تغيرات مناخية، ونوات شديدة هذا العام بحسب هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن المدينة تستعد الأحد المقبل لاستقبال نوة شديدة من الطقس السيئ وارتفاع بأمواج البحر يصل لـ 5 أمتار، لذا يتم العمل وفقا لحالة الطوارئ.

ذروة نوة المكنسة على الإسكندرية

يأتي ذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تكون ذروة الأمطار الغزيرة الحالية على الإسكندرية تزامنا مع نوة المكنسة 2023، سيكون الأحد المقبل بنسبة أمطار تصل إلى 60% وهي أعلى نسبة أمطار تضرب الإسكندرية، خلال تلك الآونة منذ بدء فصل الخريف مع احتمالية سقوط أمطار رعدية.