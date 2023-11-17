محافظ الإسكندرية: التحسن في ملف تخفيف أعمال الكهرباء سيراه المواطنون قريبا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه حصل على وعود طيبة تخص الكهرباء في المدينة الساحلية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وسيرى الشعب السكندري مفعوله خلال الأسبوع المقبل، فيما يخص إجراءات تخفيف الأحمال.

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم الجمعة، بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية ينقل شكاوى المواطنين لشركة الكهرباء

وأضاف محافظ الإسكندرية، للمواطنين في المؤتمر أنه منذ أيام قليلة أجرى زيارة تفقدية لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية طالبهم فيها بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الطارئة خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء التي تم الإعلان عنها سابقًا.

محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية المصرية تعمل بكل جهدها لراحة المواطنين

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تعمل بكل جهدها لراحة المواطنين، مشيراً إلى أن التحسن فيما يخص قطع الكهرباء سيراه المواطنين قريبا.

يذكر أن محافظ الإسكندرية قد تفقد منذ أيام مركز خدمة العملاء ومركز البيانات، وهي من المراكز الخدمية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حديثًا بشركة الكهرباء ضمن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية التي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.