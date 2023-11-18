محافظ الإسكندرية: استراتيجية إدارة المياه أهم مشروع بالمحافظة لـ50 عاما مقبلة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الدولة المصرية استطاعت 30 ألف وحدة في بشاير الخير، تم تسكين منهم قرابة 21 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه على مدار 30 أو 40 عاما مضت تم بناء آلاف المباني العشوائية التي تحتاج إلى نقل سكانها.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في الإسكندرية

وأشار الشريف إلى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وأهمها منطقة غيط العنب التي تحولت إلى منطقة بشاير الخير، ومنطقة طلمبات المكس، التي كانت إحدى المناطق غير الآمنة ونجحت الدولة في إزالتها وبناء مكان بديل آمن.

تفاصيل مشروع مدينة مشارف بالعامرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات توسع عمراني لتوفير بدائل للشباب منها: مشروع مدينة مشارف بالعامرية والذي يضم حوالي 80 ألف وحدة إسكان متنوعة، لتناسب كافة احتياجات الأسر السكندرية بجميع مستوياتها، وتوفير مجتمع متكامل يضم كافة الخدمات، وأيضًا مشروع مدينة ضاحية راية والذي يضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية، ومشروع صواري بعدد كبير أيضًا من الوحدات يخدم فئات متنوعة، وهذه المشروعات تمثل توسعًا لمدينة الإسكندرية.

مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

وأشار إلى أن أهم مشروع يتم في الإسكندرية للـ50 سنة المقبلة وهو مشروع الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار، حيث يساعد على حماية الإسكندرية من الغرق بالإضافة إلى استخدام كميات المياه الوفيرة من الأمطار في مشروع الدلتا الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية تمثل في 3 مراحل وحاليا يتم العمل على المرحلة الأولى المتمثلة في 9 مشروعات انتهى منها 3 مشروعات ويجري العمل على 3 مشروعات أخرى حالية.

وشدد على أن تطوير حدائق المنتزه وانطونيادس، شهد كلام كثير عار من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أن الدولة رشيدة في تعاملها مع تطوير تراثها.

واستعرض محافظ الإسكندرية أبرز المشروعات القومية المنفذة، وأهمها: مشروع «تطوير ميدان محطة مصر، ومبنى محطة مصر التاريخي، والسوق الحضاري بميدان محطة مصر».

كما لفت إلى مشروع تطوير حلقة السمك، لافتًا إلى أن مبنى الحلقة هو مبنى تاريخي، وصل إلى مرحلة من الإهمال وكان آيلا للسقوط، ولكن الدولة بصدد إنهاء ترميمه وتطويره وفق أحدث النظم لخدمة أهالي الإسكندرية.