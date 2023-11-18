وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمّر 70% من الشبكة 

أكد الدكتور المهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت في قطاع غزة مراكز البيانات والشبكات الأرضية والهوائية والعناصر الأساسية للعملية الاتصالية.

وقال الدكتور إسحق سدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إسرائيل أيضا دمرت الخلايا الشمسية ومولدات الكهرباء، فضلاً عن خزانات الوقود، موضحا أن كل هذه المنشآت طالها الدمار: «الاحتلال دمر 70% من الشبكة الاتصالية بغزة ومتبقي فقط 30% ويعمل دون وقود».

وأوضح وزير الاتصالات أن الوضع في غزة كارثي، خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت كل ما له علاقة بمقومات الحياة، لافتا إلى وجود تخاذل من المؤسسات الدولية والأممية في التعامل مع التصعيد العسكري الحالي.

تصريحات مهمة لمدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بتصريحات مهمة لمدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني:

- ليس لدينا أي وسائل تواصل مع سيارات الإسعاف في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

-الاحتلال دخل مستشفى الشفاء في غزة بشكل كامل وقام بتفتيشه وتخريب جهاز الرنين المغناطيسي

-توقف وسائل المواصلات في غزة مما يضطر المصابين إلى سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات

- استشهاد 5 فلسطينيين في مستشفى الشفاء اليوم لعدم حصولهم على العلاج اللازم

-الاحتلال يستهدف النازحين في قطاع غزة بشكل مباشر

- الطواقم الطبية تبذل جهودا كبيرة قدر استطاعتها لتقديم الخدمة للمصابين في غزة