صواريخ تضرب تل أبيب ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل.. ماذا يحدث بدولة الاحتلال؟

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاجتماع مع الحكومة الموسعة بعد خلافات مجلس الحرب وانتقادات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، وهنا قدّم الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة المنصورة، شرحاً تفصيلياً لما يدور في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لا تزال الصواريخ تتساقط على إسرائيل

في البداية، أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي، في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا تزال الصواريخ تتساقط على إسرائيل في أماكن متعددة في تل أبيب والمنطقة الشمالية، كما أن حزب الله أيضا لا يزال يشارك في القصف، وهنا دعا رئيس حكومة الاحتلال لاجتماع عاجل للحكومة لبحث ما يجري في الجبهات بعد أن سقط مستشفى الشفاء في يد إسرائيل وادعت قوات الاحتلال بأن الإعلام العالمي يتجاهل هذا الإنجاز وما يُنشر عن وجود آثار لحماس في المستشفى، وأكد الإعلام أيضاً أن ما يُنشر عن وجود آثار لحماس في مستشفى الشفاء تلصيق واضح.

وقال أستاذ الدراسات الإسرائيلية إن هناك خلافات جذرية بين مكونات الحكومة الإسرائيلية، وأن بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلى السابق والوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، يهاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، والثاني يتجاهل الهجوم ويحاول أن يبقى على رأس الحكومة.

يحاول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بقدر الإمكان أن يكون على الموجة، بحسب ما شرحه أستاذ الدراسات الإسرائيلية، وذلك فيما يتعلق بالحرب ضد حماس ويدّعي أن حماس لا تفهم سوى لغة القوة: «تصريحات يوآف غالانت تعبر عن الحالة الإسرائيلية وأن إسرائيل هي بالفعل التي لا تفهم لغة القوة وليست مهتمة بأسراها ومهتمة فقط بمحاولة الانتصار على حماس فالآن يقول غالانت إن حماس ليست مهتمة بأسراها لكن يحاول تحقيق إنجاز».

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الواقع فعليا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي التي لا تهتم بأسراها، بحسب ما أكده الدكتور أشرف الشرقاوي، ودليل ذلك أنها قصفت مباني سكنية كثيرة جداً تعتقد أن أسراها تحتجز فيها، وهنا روى «الشرقاوي» رواية من وقائع الأسر: «حينما أسرت حماس عسكريين إسرائيليين أخبر أحدهم بأنه يمتلك شريحة ميكرو جي بي إس في يديه حتى يسهل تتبعه فاحضرت حماس أطباء ونزعت هذه الشرائح من الجنود ووُضعت في مبنى سكني ضخم خالٍ من السكان وقصفته قوات الاحتلال وهذا ما يوضح أنها ليست مهتمة بأسراها بل تريد قتل أسراها حتى لا يبقوا وسيلة تفاوض مع حماس».