وزير العدل الفلسطيني: قدمنا بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

قال وزير العدل الفلسطيني إنهم قدموا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًَا: «ثبت قانونا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية محاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني».

وتابع: «قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية».

وأكمل: «الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».