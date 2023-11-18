أماكن بيع «أي حاجة ممكن تحتاجها» في مصر.. موبيليا وأجهزة كهربائية وأنتيكات

توجد العديد من الأسواق المخصصة في مصر لبيع جميع المستلزمات التي تهم المواطنين من أدوات كهربائية لكتب خارجية ومستلزمات المدارس للموبيليا والخشب للأدوات الكهربائية والقماش والستائر وغيرها.

وفي السطور التالية، نعرض أماكن بيع كافة المستلزمات التي يحتاجها الأشخاص في معظم الأوقات.

أماكن بيع كافة المستلزمات في مصر

- مسامير و حدايد: السبتية

- سيراميك و أدوات صحية: الفجالة - المهاجرين عين شمس - ترسا - كعابيش

- أنتيكات و لوحات زيت: شارع البورصة الجديدة في وسط البلد - شارع رمسيس

- مستلزمات أمن صناعي: شارع عماد الدين - 6 اكتوبر ميدان ليلة القدر سنتر على الدينية

- أحجار حائط و رخام وأرضيات وديكورات: شارع الجمهورية البساتين

- أدوات كهربائية: شارع عبد العزيز

- قماش الخيامية: باب الخلق والشعرية

- أقمشة وستائر و تنجيد: الأزهر ووكالة البلح

- ملابس وتجهيزات عرائس: الغورية - الموسكي

- التوابل: الحسين

- منتجات الأشغال اليدوية: الحسين

- لعب الاطفال: النزهة الجديدة - الموسكي

- مستلزمات وإكسسوارات المطبخ: النزهة الجديدة - حمام التلات

- نجف وأباجورات وأنتيكات: درب البرابرة - النزهة الجديدة

- إكسسوار الشنط و الأحزمة والأحذية: درب البرابرة

- مستلرمات السبوع: درب البرابرة

- الأرز و البقول: عند كوبرى روض الفرج

- الموبليات و الأخشاب: المناصرة و طنان

- الخضار و الفاكهة والأسماك جملة وقطاعي: سوق العبور

- ملابس: العتبة ووكالة البلح

- إكسسوار و قطع غيار السيارات: التوفيقية - شارع دمشق - الحرفيين

- النحاس والحلل ومعدات الطبخ: الجمالية

- عطارة: الموسكي

- أكل طيور وحيوان و مستلزماتها: السيدة عائشة

- مستلزمات الكمبيوتر و الموبايل: مول سوق العصر - مول البستان - السراج مول - السخاوي

- الورق وكروت المعايدة: شارع الجيش - الفجالة - المنشية

- الشنط والأحذية: باب الشعرية

- المنظفات وأدوات النظافة: باب الشعرية

- إكسسوار الموبيليا والعدد اليدوية: الرويعي

- إكسسوار الحمامات: الرويعي

- الخشب: درب سعادة

- قطع غيار الغسالات والثلاجات: شارع الجمهورية - شارع كلود بك

- مكونات الحلويات: العتبة - شارع الجمهورية - شارع كلود بك

- كهرباء مصانع : شارع عماد الدين

- شنط السفر: شارع عبد الخالق ثروت - أول شارع الأزهر

- رخام : شق التعبان

- أختام و لوح إعلانات: شارع محمد علي

- مستلزمات تعبئة وتغليف: درب سعادة و باب الشعرية

- ملابس سعر متوسط: سوق غزة مكاوي ش بورسعيد

- النظارات الطبية و الشمسية: باب اللوق و شارع محمد علي

- مستلزمات الرخام: السيده عائشة

- الساعات الهاي كوبي: ممر الساعات قدام جراج العتبة

- الدهب: الصاغة وصلاح الدين بمصر الجديدة وشارع عبد الرحمن حلوان

- الفضة : خان الخليلي - الصاغة - شارع فرنسا - الهداية

- الجلود : الحمزاوي وسور مجرى العيون

- حيوانات: السيدة عائشة فى سوق يوم الجمعة والأحد - شارع جسر السويس

- مستلزمات الزراعة و شتلات لكل أنواع الفواكه والخضروات: مشتل وزارة الزراعة بالدقى - تحت الربع بعد مديرية أمن القاهرة

- الكتب: سور الأزبكية

- اﻹكسسوارات الحريمي: حارة اليهود - النزهة الجديدة - زنقة الستات

- تصليح تليفونات : شارع العطار في وسط البلد

- الكتان من مفارش ومفروشات: أخميم

- أدوات كهربائية: سوق الكهرباء بالعتبة

- شنط: باب الشعرية

- مستلزمات طبية و علمية: القصر العيني وشارع القضاعي في شبرا

- وحدات الإضاءة اليدوية للديكور العربي: الأزهر

- الخردوات: حارة اليهود

- مستلزمات طبية.. القصر العيني والشيخ علي يوسف/المنيرة

- مكسرات: باب البحر

- نحاس ومشغولات: الجمالية - الأزهر

- الأعشاب وجميع الزيوت: حراز ش بورسعيد

- الرنجة: الدويقة والبراجيل

- خراطيم الكهرباء: بسوس

- الخردوات وفصوص التزيين: حارة المزين

- زجاج و مرايات: الشراقوه و ميدان الجامع

- مستلزمات طبية: القصر العيني والشيخ علي يوسف/المتيرة