خريطة أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في مدينة الأقصر.. الكيلو بـ 27 جنيها

السكر من السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة في كل بيت ولا غنى عنه، لذلك حرصت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر على توفيره بأسعار مناسبة بكميات كبيرة قادرة على استيعاب الطلب المحلي، وتوزيع السكر على المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في أنحاء مدينة الأقصر بسعر 27 جنيها للكيلو ومنها:

2 كيلو بحد أقصى للفرد

وأوضحت المديرية أنه يمكن الحصول على السكر من خلال المناطق التالية:.

- جمعية المصرية بجوار كنيسة العذراء، حيث يمكن الحصول على كيلو السكر بـ 27 جنيها، بحد أقصى 2 كيلو، إذ تفتح الجمعية أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 بعد منتصف الليل، وكذلك فرعي جمعية المصرية بشارع يوسف حسن، وجمعية المصرية أمام نادي الشعب.

خيمة السلع

وأوضحت مديرية التموين بالأقصر، أنه يمكن الحصول على السكر من خيمة السلع الغذائية، بجوار مزلقان القراريش بسعر 27 جنيها للكيلو، والخيمة تعمل على مدار الساعة طوال اليوم.

المجمعات الاستهلاكية

ويمكن الحصول على السكر من المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية بـ 27 جنيها للكيلو بحد أقصى 2 كيلو، وتعمل مديرية التموين بالأقصر على ضبط الأسواق ومنع التلاعب والاحتكار والغش التجاري، من خلال تنفيذ حملات مكبرة.