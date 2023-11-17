إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة في المنزلة بالدقهلية

أجرى المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، جولة داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالدقهلية، من أجل التأكد من تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار داخل المنفذ.

إقبال على منافذ بيع السلع الغذائية بالمنزلة

وأوضح «عبد السلام»، في بيان، أن المنافذ لقيت إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأقل الأسعار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيض الأسعار.

جولة على منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة

كما أكد أنه أجرى جولة على المنافذ لتنفيذ توجيهات محافظة الدقهلية بالاهتمام بالمواطنين وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بصفة دائمة.

وأشار إلى أنه أجرى جولة في معرض بيع السلع الأساسية أمام مبنى رئاسة مركز ومدينة المنزلة، وتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأبرزها «أرز - سكر - عدس- لوبيا - دقيق - مربى - حلاوة - شاي - جبن - بسكوت - والمنظفات والمكرونة بجميع أنواعها، وجميع اللحوم والخضروات المجمدة».