رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مفتي الجمهورية: الدولة لها دور كبير في تقديم المساعدات للأشقاء في غزة

كتب:

مريم جاد
06:14 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن كل مواطن مصري ثمّن دور الدولة المصرية وقيادتها السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأشقاء في فلسطين ومساعيه لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لأهل غزة.

المساعدات المقدمة لأهل غزة

ووجّه المفتي خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، الشكر إلى القيادة السياسية على دورها الكبير منذ الحرب على قطاع غزة، وهناك سيل من المساعدات المقدمة لأهل غزة والتي تشمل كل ما يحتاجه الأشقاء في الوقت الحالي.

المؤسسات الأهلية والخيرية

وتابع: المؤسسات الأهلية والخيرية الممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي قدمت نموذجا يحذى به في تقديم المساعدات، مؤكدًا أن دائرة البر واسعة وتشمل كل ما يتصور أن يكون برا.

وأكمل المفتي: الإسلام حثنا على البر والتقوى وتقديم المساعدات من خلال مقدرة كل إنسان لما يملك، فالله يتقبل كل عمل صالح من عباده وفقا لمقدرتهم. 

اقرأ المزيد:

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج يوقعان بروتوكول تعاون لمحاربة الأفكار المتطرفة

مفتي الجمهورية: الإسلام يسعى لبناء إنسان متعلم يواكب العصر

مفتي الجمهورية عن اقتحام مجمع الشفاء: «الاحتلال الإسرائيلي» أصيب بـ«السعار»

مفتي الجمهورية الأسبق: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة دليل على فساد عقيدته

دعاء المطر المستجاب كما ورد عن النبي.. مفتي الجمهورية السابق يكشف سر تلاوته

هل يجوز تكفين الميت في الملابس العادية؟.. مفتي الجمهورية يجيب

مفتي الجمهورية يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرستي البراق والرمال في غزة
بقلم مريم جاد