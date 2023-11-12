هل يجوز تكفين الميت في الملابس العادية؟.. مفتي الجمهورية يجيب

حسم الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم تكفين الميت في الملابس العادية، ردا على سؤال ورد إليه جاء نصه: ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟

حكم تكفين الميت في الملابس العادية

وقال المفتي، إن الفقهاء اتفقوا على أن الواجب في الكفن هو الثوب الواحد، والسنة للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة، مشيرا إلى أن تكفين الميت في الملابس العادية جائز ما دام الكفن يستر جسده.

حكم تكفين الميت عند موته

وأوضح المفتي، في فتوى إلكترونية نشرتها دار الإفتاء المصرية، أن التكفين يقصد به التغطية والستر، والكفن هو ما يُغَطَّى ويُستَر به بدنُ الميت؛ مستشهدا بقول الإمام الأزهري في «تهذيب اللغة» (10/ 154، ط. دار إحياء التراث العربي): [ثعلب عن ابن الأعرابي: الكَفْنُ: التَّغْطِيَةُ. قلت: وَمِنْه أُخذ كَفَنُ الميِّتِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتُرُه] اهـ.

وأضاف الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تكفين الإنسان وستره عند موته من فروض الكفايات، وأنَّه حقٌّ واجبٌ على الأحياء؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ مشتشهدا بفقول الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة): [ويجب كفن الميت؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأنَّ سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت] اهـ.