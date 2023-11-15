مفتي الجمهورية الأسبق: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة دليل على فساد عقيدته

شن الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا ما يحدث من أعمال خراب ودمار في غزة، مؤكدا أن ما تمارسه قوات الاحتلال تجاه إخواننا في غزة، دليل على فساد عقيدتهم، وعدم اعترافهم بالأديان والشرائع السماوية.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق في تعليق له على أحداث غزة، خلال الملتقى العلمي الرابع والعشرين لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام جاءوا يدعون إلى الإسلام والسلام، وينهون عن العنف والتطرف.

السلام الحقيقي هو ما جاء به الإسلام

وأكد أن السلام العالمي الذي يتغنى به الغرب والمنظمات الدولية، لم يكن سلاما حقيقيا، بل كان مجرد شعارات واهية، وهو ما اتضح للجميع من أحداث غزة المؤلمة، مؤكدا أن السلام الحقيقي هو ما جاء به الإسلام، الذي جعل الجميع إخوة، ولم يفرق بين إنسان وآخر إلا بالتقوى.

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عقدت ملتقاها العلمي الرابع والعشرين بجامع الأزهر بعنوان «كشف الغمة بدعائم الثبات في القرآن والسنة»، بحضور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ونصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، وحسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وتقديم علي شمس الدين، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.