رئيس الوزراء يشهد إطلاق قافلة «صندوق تحيا مصر» للمساعدات الإنسانية لأهل غزة

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إطلاق قافلة «صندوق تحيا مصر» للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

من جانبه أوضح صندوق «تحيا مصر» أن قافلة الشاحنات تنطلق تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، وتتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي «المعلبات» والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.