يونيسف: المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد

أفاد مسؤول الإعلام الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، بأن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد.

وتابع المسؤول الأممي قولع إنه على تواصل مستمر مع الهيئات الأممية والمنظمات المحلية لوقف إطلاق النار في غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني يومه الـ17، وفي ضوء استعداد جيش الاحتلال لبدء عملية برية واسعة في قطاع غزة.