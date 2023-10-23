يونيسف: المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد
كتب:
مريم جاد
05:19 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
منظمة يونيسف تحذر من تدهور الأوضاع في قطاع غزة
أفاد مسؤول الإعلام الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، بأن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد.
وتابع المسؤول الأممي قولع إنه على تواصل مستمر مع الهيئات الأممية والمنظمات المحلية لوقف إطلاق النار في غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني يومه الـ17، وفي ضوء استعداد جيش الاحتلال لبدء عملية برية واسعة في قطاع غزة.