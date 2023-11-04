«المستلزمات الطبية»: أهالي غزة في حاجة لمزيد من المساعدات المصرية

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن هناك طلب كبير من قبل الهلال الأحمر المصري على عدد من المنتجات الخاصة بالمستلزمات الطبية منذ بدء الحرب على فلسطين.

الشاش والقطن أبرز المستلزمات الطبية المطلوبة لغزة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشاش والقطن من أبرز المنتجات الطبية التي يتم الطلب عليها، وكذلك على المحاليل الطبية والإبر الطبية الخاصة بالحقن.

وأشار إلى أن هذه هي المنتجات التي يوجد عليها أكبر طلب من قبل القوافل الطبية التي من المقرر توصيلها إلى قطاع غزة المحتل، للمساعدة في علاج المصابين.

التبرع بالبطاطين للفلسطينيين

ومن جهة أخرى قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك كميات كبيرة من البطاطين التي خرجت من المصانع للقوافل التي تذهب إلى غزة كتبرعات من أهل الخير وأصحاب المصانع.

وأضاف لـ «الوطن»، أن من أبرز المنتجات القماشية لتي يوجد طلب كبير عليها من قبل الهلال الأحمر المصري والفلسطيني هي الأكفان للمتوفين جراء العمليات التفجيرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان ومواطنين غزة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الجيوسياسية، خاصة مع التصعيد العسكري في قطاع غزة وزيادة القصف، وفي هذا السياق تلاحظ الكثير من تأثيرات هذه الأحداث على حركة المبيعات والطلب على العديد من السلع بعينها، حيث شهدت بعض السلع زيادة ملحوظة في كميات التوريد خلال الفترة الأخيرة.