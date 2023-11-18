إنجازات «التعليم العالي» في 10 سنوات.. إنشاء 28 جامعة أهلية وخاصة

وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، ارتكزت على تدشين برامج جديدة، تقوم على مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر، انطلاقا من أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع، وهو ما ظهر جليا في الـ10 سنوات الماضية، من خلال التطوير الكبير الذي شهده قطاع التعليم.

إنجازات وزارة التعليم العالي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن حجم التطوير الذي شهده قطاع التعليم الجامعي، خلال الـ10 سنوات الماضية:

- ارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 92 جامعة تضم 3.3 ملايين طالب بدلا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.

- ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2013 - 2014 إلى 28 جامعة حتى يونيو 2023.

- ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة في عام 2014-2013 إلى 47 جامعة حتى يونيو 2023 بواقع 20 جامعة أهلية و 27 جامعة خاصة.

- إنشاء 7 أفرع الجامعات أجنبية.

- إنشاء 10 جامعات تكنولوجية

- ارتفع عدد الكليات إلى 494 كلية حكومية، و310 كليات خاصة وأهلية، و196 معهدًا عاليا.

- استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا.

- إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكل كلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بعمليات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

- إطلاق المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالي.