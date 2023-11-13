رئيس جامعة دمياط يستقبل الملحق الثقافي الليبي في القاهرة

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الدكتور إسماعيل عبيد، الملحق الثقافي الليبي في القاهرة، والمهندسة مريم سعيد المشرف الليبي على جامعات الأقاليم، وعدد من الطلاب الوافدين بالجامعة؛ لبحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد البهنساوي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

في بداية اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بالوفد الليبي، مؤكدًا حرص جامعة دمياط على توطيد التعاون مع دولة ليبيا في المجالات العلمية والثقافية المختلفة، مؤكدا أهمية التعاون بين الملحقية والجامعة لعقد شراكات وتوأمة مع الجامعات الليبية لتنظيم التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والتعاون في البحث العلمي بين الدولتين.

استعراض الخدمات التعليمية

كما استعرض رئيس الجامعة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة والتخصصات والبرامج الدراسية التي تؤهل الخريجين لسوق العمل محليًا ودوليًا، وكذلك الإمكانات التكنولوجية للجامعة للتحول الرقمي للخدمات التعليمية للطلاب، كما استعرض خبرات الجامعة وإجراءاتها لاستكمال الدراسة في أثناء للتعامل مع جائحة كورونا.

إشادة الملحق الثقافي بمستوى جامعة دمياط

وأشاد الملحق الثقافي الليبي، بالمستوى المتميز لجامعة دمياط مؤكدًا حرص ليبيا على التعاون المشترك مع الجامعات المصرية بصفة عامة وجامعة دمياط بصفة خاصة في مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية.