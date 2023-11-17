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ممنوعات على طلبة الجامعات في امتحانات «الميدتيرم».. احذرها

كتب:

أحمد أبوضيف
06:10 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة عن الممنوعات التي يتم تطبيقها في امتحانات «الميدتيرم»، ويجب على الطلاب تجنبها لعدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

ممنوعات امتحانات الميدتيرم 2023

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الممنوعات الواجب على الطلاب تجنبها خلال امتحانات الميدتيرم 2023:

- الهاتف المحمول 

-  السماعات 

- الكتب والملازم 

- ممنوع الكتابة على أدوات الامتحانات 

- ضرورة ان تكون هناك مساتفة بين الطلاب وبعضها البعض 

وقالت الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.