ممنوعات على طلبة الجامعات في امتحانات «الميدتيرم».. احذرها

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة عن الممنوعات التي يتم تطبيقها في امتحانات «الميدتيرم»، ويجب على الطلاب تجنبها لعدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

ممنوعات امتحانات الميدتيرم 2023

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الممنوعات الواجب على الطلاب تجنبها خلال امتحانات الميدتيرم 2023:

- الهاتف المحمول

- السماعات

- الكتب والملازم

- ممنوع الكتابة على أدوات الامتحانات

- ضرورة ان تكون هناك مساتفة بين الطلاب وبعضها البعض

وقالت الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.