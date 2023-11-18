إنجازات 10 سنوات.. شبكة طرق متكاملة توفر 8 مليارات دولار سنويا

وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتيتة إذ اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، وخفض أزمنة الرحلات وبما له مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنوياً تكلفة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

مشروعات الطرق

وفق تقرير رسمي، أبرز مشروعات الطرق التي جرى الانتهاء منها:

- طريق الجلالة بطول 82 كيلومترا بتكلفة 4.5 مليارات جنيه.

- إنشاء طريق «القاهرة – السويس» بتكلفة 1.2 مليار جنيه

- إشناء الطريق المزدوج «كفر الشيخ – دسوق» كيلومترا رحلة أولى بطول 10 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

- إنشاء الطريق المزدوج «طنطا – السنطة – زفتى» كيلومترا رحلة أولى بطول 11 كيلومترا وتكلفة 475 مليون جنيه.

- القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه.

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلومترا بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليارات جنيه.

- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كيلومترا وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.

- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كيلومترا وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه.

- تطوير وازدواج طريق «أسيوط – سوهاج» شرق النيل بطول 145 كيلومترا ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق «سفاجا – مرسى علم» بطول 200 كيلومترا وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج «طريق 6 أكتوبر – الواحات» بطول 283 كيلومترا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج «طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي» بطول 108 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرة «المرحلة الأولى بطول 76 كيلومترا وتكلفة 11.2 مليار جنيه.

- تطوير طريق «المعاهدة السويس – الإسماعيلية» بطول 80 كيلومترا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

- ازدواج طريق «المنصورة – دمياط الشرقي» المرحلة الثانية من محور طلخا حتى محور شربين بطول 12 كيلومترا وتكلفة 600 مليون جنيه.

أبرز أولويات المشروع القومي للطرق

- تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري لدلولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.

- ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

- تعزيز فرص التكامل الاقتصادي من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.

- تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة.

- المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.

- خفض أزمنة الرحلات وبما له مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

- تسهيل التجارة ونقل المنتجات وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.