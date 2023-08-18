مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات الطرق بالعبور الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وتذليل أي عقبات، وكذا المتابعة الدورية لأعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.

مسئولو الإسكان يتابعون استكمال أعمال تنسيق الموقع والزراعة بسكن بديل العشوائيات

وخلال الجولة تابع مسئولو الإسكان الأعمال الجارية بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأشاد المهندس كمال بهجات، بمعدلات تنفيذ الأعمال، وتم التأكيد على استمرار تكثيف المعدات اللازمة بالمواقع للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.

المهندس أحمد علي: جار تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد علي، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمنطقة سكن بديل العشوائيات بالحي الـ14 بالمدينة، مؤكداً ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة للمشروع والذى يضم 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و 96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبي وحضانة.