كيف دعمت الطرق الجديدة تنشيط السياحة بمختلف أنواعها؟.. «النقل» تُجيب

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن أنّه في مجال الطرق والكباري تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق 30.5 ألف كيلومتر، منها 7000 كيلومتر إنشاء جديد، و4 آلاف كيلومتر تخدم السياح والمناطق السياحية بالدرجة الأولى، تم تنفيذها بعروض تتناسب مع الأحجام المرورية المتدفقة عليها وبجودة عالية وتقاطعات حرة، تساهم بشكل فعال ومؤثر على رفع معدلات الأمان ومنع الحوادث وزيادة معدلات سرعة المركبات وتقليل أزمنة الرحلات بالسيارات والحافلات.

تفاصيل الطرق الجديدة

وأضاف التقرير، أنّ الجهود تُسهل وصول السياح إلى مقاصدهم السياحية، ومنها طريق ساحل البحر الأحمر «السويس – خط عرض 22» بطول 1080 كيلومترا، طريق الصعيد البحر الأحمر «أسيوط - سوهاج – قنا – سفاجا»، وامتداده حتى الأقصر بطول 720 كيلومترا، وطريق هضبة الجلالة بطول 82 كيلومترا، وطريق «النفق – شرم الشيخ» بطول 350 كيلومترا، وطريق «النفق – النقب» بطول 231 كيلومترا، وطريق «طابا – نويبع» بطول 60 كيلومترا، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1150 كيلومترا، وطريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلومترا، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترا، وطريق «الإسكندرية – مطروح – السلوم الساحلي» بطول 510 كيلومترات.

تنشيط ودعم السياحة

وأشارت وزارة النقل، إلى دورها في المشاركة في تنشيط ودعم السياحة «السياحة التعليمية، والسياحة الترفيهية، والسياحة الدينية، وسياحة الغوص، والسياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، والسياحة العلاجية، وسياحة يخوت» من خلال قطاعات النقل المختلفة.