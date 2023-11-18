انتظام امتحانات «الميدتيرم» في الجامعات الحكومية والأهلية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، انتظام العمل بمختلف الكليات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم 2023»، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحين أنه لم يجر رصد أي مشكلات بشأنها، مشددا على انتظام الامتحانات في جميع الكليات والأقسام، وفقا للجداول المعلنة، وأن الامتحانات من المقرارات الدراسية التي درسها الطلاب من أول الفصل.

امتحانات الميدتيرم 2023

من جهته، أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات «الميدتيرم» الأسبوع الجاري بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى أن الامتحانات جميعها من المقرارات الدراسية التي درسها الطلاب، وتسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات.

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الامتحانات منتظمة بمختلف الكليات في الأسبوع الثاني على التوالي لها، دون رصد أي مشكلات، مشيرة إلى أن الاختبارات تستمر لمدة أسبوعين بمختلف القطاعات، وأنها من المقرارات الدراسية.