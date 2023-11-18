«التضامن» توضح خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية

تستمر مديرات التضامن الاجتماعي، في استقبال طلبات التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، حتى يوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، علما بأن التقديم بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ورقيا

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية ورقيا، تتمثل في التالي:

- يجرى توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- يجرى استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، التي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم، أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية.

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية إلكترونيا

وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا إلكترونيا، تتمثل في التالي:

- يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين للشروط، التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج.

- يشترط سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

- الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

- لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونيا، حال ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.

- يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغا وقدره 120 جنيها عن كل متقدم، مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وتودع الجمعية أو المؤسسة، المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 1220001000000083 على مستوى فروع البنك، على أن تلتزم المديريات باستخراج إذن توريد بقيمة المبلغ لكل جمعية أو مؤسسة ولا يجري تسجيل الطلبات.