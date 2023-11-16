إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 في سوهاج.. اعرف الرابط

أعلنت مديرية أمن سوهاج، منذ قليل إجراء قرعة الحج 2024، بحضور اللواء نائب مدير الأمن، أحمد فجر، وعدد من القيادات.

وفقًا للحصة المقررة للمديرية في هذا العام، فإن عدد الحجاج المقرر هو 258 حاجًا، ويبلغ عدد كبار السن 3% من الحصة المقررة، وهو يشمل 8 حجاج.

وجرت القرعة العامة لاختيار 250 حاجًا على مستوى المديرية، بعد استبعاد كبار السن، أما القرعة الاحتياطية، فتشمل 50% من الحصة المقررة، وهي تشمل 129 حاجًا.

تُستخدم قرعة الحج الاحتياطية لحالات الوفاة بعد القرعة، وحالات التنازل والاعتذار، وعدم سداد الرسوم المقررة، ويتم استبدالهم وفقًا لترتيب القرعة.

وفيما يتعلق بوسيلة السفر في هذا العام، فإنها ستكون بالطائرة لجميع الحجاج، وسيتم السفر من مطار الأقصر.

ويمكن للفائزين من أبناء محافظة سوهاج عقب إعلان نتيجة قرعة الحج الإطلاع عليها لمعرفة نتيجته إذا تعذر حضوره لإجراء القرعة، بصورة إلكترونية من خلال بوابة الحج المصرية من خلال الضغط من هنـا، واتباع الخطوات التالية:

اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي، ورقم المصنع، واختبار التحقق.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.