رابط أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 في جميع المحافظات

أعلنت مديريات أمن المحافظات المختلفة نتيجة قرعة الحج 2024 عقب إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات منذ يوم 11 حتى 16 نوفمبر الجاري لتجري قرعة الحج العلنية بمديريات أمن محافظات «سوهاج والأقصر والقاهرة والجيزة والشرقية ومطروح وقنا والسويس الإسكندرية وجنوب سيناء وشمال سينا وأسوان والبحر الأحمر وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية والبحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وأسيوط».

نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وعقب إعلان قرعة الحج العلنية على المواطنين المتقدمين لحج القرعة لهذا العام، حددت مديريات الأمن رابطا إلكترونيا للاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 على بوابة الحج المصرية حيث يجري الاستعلام بالرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقم عبر عدة خطوات من بداية الدخول على الرابط حتى ظهور النتيجة.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج

يمكن الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالخطوات التالية:

- الضغط على رابط بوابة الحج المصرية من هنا على موقع وزارة الداخلية.

- اختيار الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024.

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم لحج القرعة المكون من 14 رقما.

- كتابة كود التحققق المكون من أرقام وحروف و الظاهر أمام المتقدم على الموقع .

- الضغط على أيقونة بحث للاستعلام عن النتيجة.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز، مع فوز المرافق بحالة الفوز للمتقدم.

وعقب التأكد من وجود اسم المتقدم بالفائزين يتم إنتظار تحديد الأوراق المطلوبة وتكاليف الحج.