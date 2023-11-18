انطلاق فعاليات مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023

انطلقت فعاليات مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023، الذي تنظمه عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية، وذلك بحضور عدد من الوفود العربية والأجنبية.

انطلاق مؤتمر القضايا الإنسانية

وينعقد المؤتمر في القاهرة خلال الفترة بين 18 و20 نوفمبر 2023، بعنوان «مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان –2023»، تحت شعار «تفعيل الاستجابة الانسانية للكارثة في السودان».

وفي بداية المؤتمر، وقف الحضور دقيقة لترديد النشيد الوطني السوداني.

ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية، التي تضم عددا من المنظمات، منها: «فكرة للدراسات والتنمية»، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي، وجمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين.

مجموعات الإغاثة المحلية

كما يشارك في المؤتمر عدد كبير من مجموعات الإغاثة المحلية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالاضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية، وسيعمل المؤتمر خلال 3 أيام على استعراض الاوضاع الإنسانية في السودان، ومناقشة العديد من القضايا المهمة.