«شكري»: تسليم وزير الخارجية السوري مقترحات للتعامل مع القضايا الإنسانية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن أعضاء لجنة الاتصال بشأن سوريا اتفقوا على أن يكون هناك اجتماعات تٌعقد على مستوى الخبراء للتحضير للاجتماعات المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، أنه يكون هناك اجتماعات دورية للحفاظ على قوة الدفع والتنسيق مع الحكومة السورية لتناول كافة أبعاد الأزمة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية السوري تسلم مستندا يتضمن بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية، وأن يتم في إطار تجاوب الحكومة السورية وتفاعله مع الأجهزة الأممية والأطراف المعنية بأن يأتي على خلفية ذلك أيضًا تعامل يشجع الحكومة السورية على استمرار سعيها للتعامل مع القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين وأن يكون هناك تقدير يٌترجم لإجراءات تٌخرج سوريا من عزلتها ومن بعض العقوبات المفروضة عليها.