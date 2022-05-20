مخرج مسرحية «هاملت بالمقلوب»: الرواية الأصلية مادة خام لكل القضايا الإنسانية

قال المخرج مازن الغرباوي، مخرج العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب»، إن انطلاق الموسم الثاني لعرض المسرحية تكملة للموسم الأول الذي انطلق يوم 3 مارس قبل شهر رمضان المبارك، والذي حقق نجاحا كبيرا، موضحًا أن رواية هاملت الأصلية لشكسبير مادة خام لكل القضايا الإنسانية عبر التاريخ، سبب عظمة وجودة هذا النص المسرحي.

وأضاف الغرباوي في حواره مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق ونهى درويش في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «اكسترا نيوز» أن فكرة وجود رؤية جديدة للنص المسرحي هاملت أمر هام للمواكبة والتجديد، مؤكدًا أن القائمين بالعمل تميزوا بالاحترافية العالية ولديهم قدر كبير من المعرفة والثقافة والثقة في تقديم محتوى فني جيد، فالكاتب الدكتور سامح مهران أستاذ أكاديمي، ورئيس أكاديمية الفنون سابقًا، وهو كاتب كبير ومن كبار المثقفين في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن الكاتب الجيد والنص الجيد هما اللبنة الأولى للعمل الفني الجيد، وهو ما أدى إلى قيام مشروع على قدر كبير من الاحترافية والمهنية.

فريق العمل يستهدف تغيير الصورة النمطية للمسرح

وتابع مخرج العرض المسرحي هاملت بالمقلوب، أن الإعداد للعمل المسرحي استغرق وقتا طويلا جدًا، حتى يكون على قدر أحلام وطموحات فريق العمل ويحقق التطوير المنشود في شكل الصورة المسرحية التي تقدم، وتحقق أيضًا تغيير في الصورة النمطية الموجودة في المسرح المصري.

«هاملت بالمقلوب» ضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد المتخصصة

وأشار الغرباوي إلى أن إقرار العرض المسرحي في 14 مقرر دراسي بالجامعات والمعاهد لم تكن السابقة الأولى في مشواره الفني، بل سبقها عرضا مسرحيا اسمه «حدث في بلاد السعادة»، تأليف الكاتب الكبير وليد يوسف وتم تدريسه كمقر ردراسي في أكثر من 10 مقررات دراسية، وتقرير عمل مسرحي ضمن المقررات الدراسية يكون قرار من المتخصصين من الأساتذة الأكاديمين الذين يحضرون العروض المسرحية، ويجدوا في العرض المسرحي مادة خام للتطبيق على عناصر العرض المسرحي، والتطبيق العلمي والأكاديمي لإدارة عناصر العرض المسرحي، مثل بعض العناصر مثل السينوغرافيا وبعض العناصر المسرحية التي تحتاج إلى رصد وتحليل وتفكيك وتركيب وهنا يكون قرار أستاذ المادة التي يقوم بتدريسها في أي كلية أو معهد متخصص تدرس مسرح.

وتابع مخرج العرض المسرحي هاملت بالمقلوب، أنه تبدأ خطوات اعتماد العرض المسرحي ضمن المقررات الدراسية بتواصل أستاذ المقرر الدراسي مع فريق العمل لإدخال العرض المسرحي ضمن المقرر الدراسي، ويتم ذلك بعقد سيمنار للطلاب، مثل سيمنار تم مع طلاب قسم اللغة الفرنسية لكلية الآداب جامعة حلوان لمادة المسرح، وتضمن السيمنار حضور 100 طالب، وشرح فريق العمل للطلاب عناصر العمل المسرحي من علم العلامات والدلالات والألوان والأزياء والحركة وأبعاد كل شخصية، مؤكدًا أن إدارة العمل الفني تسير وفق نسق محدد.