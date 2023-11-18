مواعيد التسجيل للعمل كمراقب لجنة في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة، مستمر حتى شهر ديسمبر المُقبل.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها ليستطيع الشخص التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة، ومن يري أن لديه الشروط عليه بالتقدم وعدم التخاذل.

الشروط الواجب توافرها

وسوف تختار التسجيل للعمل كمراقب لجنة في امتحانات الثانوية العامة، من تتوافر فيه عدة شروط، هي: الخبرة، والكفاءة، والقدرة على ضبط سير لجان الامتحانات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024؛ إذ يمكن لأعضاء هيئة التدريس الدخول على الرابط التالي لتسجل البيانات من خلال الضغط هنا.

وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات يكون باستخدام البريد الموحد، كما وفرت رابط الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية لمن يرغب في إنشاء بريد موحد، لتسجيل استمارة المشاركة في أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024.