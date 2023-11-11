«التعليم»: فتح باب التسجيل لأعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة غدا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا موحدا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتباراً من غد الأحد.

ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على أنه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي 2023-2024، لتكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع، حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك في الأعمال سالفة الذكر، بدءا من الأحد 12 نوفمبر، وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

أوضح الخطاب أن تحديث وتسجيل البيانات ستجري متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي - من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

واختتم الخطاب بالتنويه على أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، وذلك أسوة بالعام الماضي.