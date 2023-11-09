«مدينة زويل»: أخضعنا الطالب النابغة لاختبارات تعادل الثانوية العامة واجتازها بجدارة

قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنَّ الطالب المصري يحيى، والبالغ من العمر 12 سنة، يعد حالة استثنائية، ولذلك تقدم للدراسة بالجامعة لدينا، ونجح بالفعل في اجتياز اختبارات القبول بها.

«عبد ربه»: التنسيق مع وزير التعليم العالي لقياس قدرات الطالب مقارنة بأقرانه

وأضاف «عبد ربه»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه جرى التنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقياس قدرات الطالب «يحيى» بالنسبة إلى أقرانه من طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة، والذي يتطلب اجتياز اختبارات للمواد الدراسية الآتية، «الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات»، بالإضافة إلى اختبار «التفكير النقدي»، واجتازها جميعها بنتائج جيدة بل ومبهرة للغاية.

أتوقع مستقبل مشرق وكبير للطالب يحيى

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، «أتوقع مستقبل مشرق وكبير لـ الطالب يحيى، وكان من أفضل 10% ممن تقدموا للاختبارات، ونتيجته كانت متميزة للغاية وبعد اجتياز هذه الاختبارات ينتقل للمرحلة الثانية للقبول وهي تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، والذي نجح في اجتيازه بتفوق دون الحاجة إلى دراسة أية مقررات».

وكان الطالب يحيى عبدالناصر، المقيد بالصف السادس الابتدائي، والبالغ من العمر 12 عاما فقط أبدى تفوقا دراسيا ملحوظا، يوصف بالعبقرية، أهلته لاختصار سنوات دراسته ليتقدم للالتحاق بمدينة زويل للعلوم ويجتاز اختباراتها بنجاح، ويصبح أفضل 10 طلاب خاضوا هذه الاختبارات في كل العلوم.