الأطقم الطبية والنازحون يرفضون إخلاء مستشفى الشفاء في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الأطقم الطبية ترفض إخلاء مستشفى الشفاء في غزة، موضحة أن أعدادا كبيرة من النازحين ترفض مغادرة مستشفى الشفاء.

أضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد داخل مستشفى الشفاء وتقتحم أقسامه، وأخلت قوات الاحتلال قسريا مستشفى الشفاء في غزة من كل النازحين والمصابين القادرين على المشي ومعظم الطواقم الطبية.

وعبرت 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قافلة انطلقت اليوم، تحمل مساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.

أضاف «مدبولي» خلال إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، أن الظرف الإنساني الكبير الذي يعيشه الأهالي في غزة اليوم، كان محفزا لكل شعب مصر والمؤسسات المصرية لمساعدة الأشقاء في القطاع.