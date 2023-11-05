«المستقلين الجدد»: الأطقم الطبية المصرية تسجل ملحمة على أرض سيناء

أكد حزب المستقلين الجدد أن الأطقم الطبية المصرية تسجل ملحمة على أرض سيناء في إنقاذ المصابين والضحايا من أهل غزة.

حزب المستقلين الجدد

وقال الحزب، في بيان له، إنّ ما أظهرته وزارة الصحة من استعدادات سواء على مستوى الكفاءات الطبية أو الاستعدادات تؤكد حرص الدولة المصرية على المساندة الكاملة للشعب الفلسيطيني، لا سيما بعد ضرب وتعطيل إسرائيل المستشفيات الرئيسية في غزة، والذي أدى إلى انهيار جزء كبير من القطاع الصحي في غزة.

ويرى الحزب أن الأطقم الطبية المصرية تتعامل بمهارة مع مختلف الإصابات التي تكشف بشاعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأطفال والنساء وكبار السن.

وزارة الصحة

ويؤكد الحزب أن تشكيل الأطقم الطبية والتواصل ما بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية منذ بداية الأزمة أكدت أن توجيهات الرئيس لكل المنظومة الصحية بالكامل بضرورة الاستيعاب الكامل لكل المصابين من أهل غزة وهو ما يتم بالفعل الآن.

كانت وزارة الصحة والإسكان أعلنت في وقت سابق تجهيز مستشفيات بخدمات متكاملة بمدينة رفح لاستقبال الحالات المستعصية من المصابين الفلسطنيين.