الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأطقم الطبية
كتب:
نرمين عفيفي
12:29 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني
طالب مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال على المستشفيات في غزة، موضحا أن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدفون الأطقم الطبية بإطلاق النار عليهم.
وقال مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: «نطالب المجتمع الدولي بالضغط من أجل السماح بإدخال المواد الطبية والوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة».
وأوضح مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أكثر من 200 طبيب ومسعف منذ بدء العدوان على غزة.