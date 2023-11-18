«عربية النواب» تناقش مستجدات الأوضاع في السودان

تناقش لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها غدا الأحد، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية في هذا الشأن.

أهمية السودان لمصر

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السودان بالنسبة لمصر تمثل عمقا استراتيجيا، وأحد أهم ملفات الأمن القومي لمصر.

وأشار النائب، إلى أن مصر تؤدي دورا محوريا في دعم ومساندة السودان، في إطار جهود القيادة السياسية لتقوية الروابط والعلاقات بالقارة الأفريقية، والعمل على تهدئة الأوضاع واستقرار المنطقة.

ولفت «أباظة» إلى أهمية مشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان قبل أيام، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان، ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الإيجاد.

دعم خطة الاستجابة الإنسانية

وأشاد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب وزير الخارجية، من الدول والمنظمات المانحة، بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن هذه التحركات سيكون لها مردود إيجابي في دعم ومساندة السودان، وتوفير الاحتياجات اللازمة كافة لها.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة، على أن «مصر تضع القارة الأفريقية نصب أعينها، وتسعى دوما للوصول إلى حلول واقعية للمشكلات كافة التي تتعرض لها، من خلال تفعيل دور الدبلوماسية السياسية، والتواصل مع الشركاء الفاعلين كافة.