المحكمة الاتحادية العراقية تنهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

أنهت المحكمة الاتحادية العراقية، عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع سفراء روسيا وأستراليا وبريطانيا إيقاف الحرب في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» - أنّ الحلبوسي استقبل في لقاءات منفصلة، السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف، والسفيرة الأسترالية بولا غاندي بمناسبة انتهاء مهامها، والسفير البريطاني ستيف هتشن، وتناولت اللقاءات الجهود الدبلوماسية ودور المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.