مجلس النواب الليبي يقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، بأن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، مبينا في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: «مجلس النواب الليبي، قد صوت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل».

إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

وأشار "بلحيق" إلى أن التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وجاء هذا التصويت بعد ساعات من تصويت في الأردن أيضا داخل البرلمان تم فيه الموافقة بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وإسرائيل بعد القصف المستمر على قطاع غزة والذي يستمر منذ 37 يوما، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف شخص.

تغليظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل

وفي سبتمبر الماضي، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، ووافق مجلس النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

إقالة وزيرة الخارجية الليبية

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، التقت بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما، وبعدها تم إقالة الوزيرة وتغليظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل بأي صورة.