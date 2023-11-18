«التنمية الصناعية» و«تصديري مواد البناء» يبحثان سبل تطوير القطاع

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد كل من المجلس التصديري لمواد البناء، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، وغرفة صناعة مواد البناء، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، في مقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء، وتذليل التحديات التي تواجه الصناع.

وحضر الاجتماع اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة، والدكتور محمود الشامي مستشار رئيس الهيئة، والجيولوجي محمد صلاح.

رفع الصادرات المصرية

وذكرت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء، والذي يعد من القطاعات الاستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

أهم التحديات التي تواجه القطاع

وأوضحت رئيس الهيئة أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت، والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التى تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.

وأشارت إلى مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها، وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.

وذكرت، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التواصل بين الهيئة ومستثمري مواد البناء، لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.