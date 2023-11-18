«حكاية وطن».. المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

عملت الدولة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي على فتح آفاق جديدة لم تكن متاحة للمرأة من ذي قبل، ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين.

متزامنا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تركز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.

تمكين المرأة في السنوات الأخيرة

وأضاف كتاب «حكاية وطن» الذي أصدره المركز المصري للفكر وللدراسات الاسترايتيجية، على مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، ومنها ما يلي:

- زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8% عام 2020 بعدد 165 مقعدا، مقارنة ب 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدا، 8.1% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.

- زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018.

زات نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب وزير من 17% في 2017 إلى 27% عام 2018، ونسبة النساء نائب محافظة 31% في عام 2019، وتعيين سيديتن في منصب المحافظ عامي 2017 و2018.

زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.% بعدد 41 مقعدا عام 2022 مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدا عام 2012.

تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس ا لدولة اعتبارا من أكتوبر 2021، واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 12 فبراير 2023.

- زيادة أعداد النساء في كل الهيئات القضائية بشكل مطرد.