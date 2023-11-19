الجامعات: امتحانات الترم الأول لمختلف الفرق الدراسية في يناير المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي والفصل الدراسي الأول 2023، موضحين أن الامتحانات ستكون في شهر يناير المقبل لمختلف الفرق الدراسية وأنه لا تأجيل أو تعديل في الخريطة الزمنية.

امتحانات الترم الأول 2023

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية لـ«الوطن»، إن الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، والمقرر أن تنطلق خلال شهر يناير المقبل، مؤكداً أنه لا تأجيل أو تعديل للموعد المحدد من قبل المجلس، مؤكدًا انتظام الدراسة بمختلف الكليات.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 كما هي دون تأجيل أو تغيير، لافتًا إلى أن الوزارة شددت على الالتزام بجميع الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.