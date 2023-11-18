موعد صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر 2023

ينتظر قرابة 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري بالدولة مرتبات شهر نوفمبر، ووفقًا لوزارة المالية فإن صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر الجاري يبدأ يوم 23 نوفمبر2023 من ماكينات الصراف الآلي «ATM» بالزيادة المعتمدة من قبل الحكومة والتي تم صرفها من بداية شهر أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تفاصيل صرف مرتبات الموظفين بالزيادة

وتنشر الوطن تفاصيل مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر 2023 بالزيادة المقررة من قبل الحكومة وقدرها 600 جنيه بعد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيهًا إلى 600 جنيه وسارعت الحكومة في تنفيذ قرار الرئيس وتم صرف العلاوة بالزيادة بداية من شهر أكتوبر الماضي وأنها أضيفت لمرتبات الموظفين وستصرف بشكل دوري ومنتظم بل أصبحت جزءًا من المرتبات.

الزيادة في الدرجات الوظيفية

وأعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة الأولى الممتازة حتى السادسة وهي كالتالي:

- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفًا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيهًا.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيهًا.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيهًا.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.