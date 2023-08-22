مرتبات الموظفين في حركة التعيينات الحكومية الجديدة 2023.. «اعرف هتبقض كام؟»

كشفت مصادر مسؤولة كثيرا من تفاصيل حركة التعيينات الحكومية الجديدة 2023، مؤكدة أن الجهات المعنية ستنتهي من هذه الإجراءات في ديسمبر المقبل، تمهيدا لتنفيذ التعيينات في الجهات التي تم تحديدها لسد العجز وشغل الدرجات الخالية بها.

مرتبات الموظفين في حركة التعيينات الجديدة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرتبات الموظفين الذين سيتم قبولهم في حركة التعيينات الجديدة 2023 ستخضع لتطبيق الحد الأدنى للأجور عليها، وفقا لآخر زيادة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، وقيمتها 1000 جنيه.

مواعيد تسلم العمل في حركة التعيينات الجديدة

وأكدت المصادر، أن مرتبات المعينين الجدد في حركة تعيينات 2023 ستكون في الشهر التالي من تاريخ تسلمهم العمل كما يلي:

- 3500 جنيه للمعينين على الدرجة السادسة، وهم الموظفين الحاصلين على الدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة للثانوية العامة، وعمال الخدمات المعاونة.

- 5000 جنيه للمعينين على الدرجة الثالثة، وهم الحاصلون على المؤهلات العليا وما يعادلها.

- 6000 جنيه للمعينين على الدرجة الثالثة والحاصلين على درجة الماجستير.

-7000 جنيه للمعينين على الدرجة الثالثة والحاصلين على درجة الدكتوراه.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بمتابعة وإنهاء حركة التعيينات الحكومية الجديدة 2023، تتشكل برئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي المالية والتخطيط، إضافة إلى الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، وستنتهي من حصر وفحص الدرجات الشاغرة في الجهاز الاداري للدولة وجهات العجز، وإجراءات التعيينات بكل تفاصيلها الإدارية في شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تسليم العمل لأولى دفعات حركة التعيينات مطلع العام المقبل 2024.

يذكر أن حركة تعيينات الحكومة 2023 ستشمل تعيين 30 ألف معلم بمدارس القاهرة وجميع المحافظات التي تعاني من عجز، وتعيين 30 ألف طبيب وصيدلي، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة أخرى في جهات حكومية متعددة بالجهاز الإداري للدولة.