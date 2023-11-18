«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر في «ATM» بالزيادة

أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عنها منذ قليل، موعد صرف مرتبات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في ماكينات الصراف الآلي «ATM» بالزيادة المعتمدة من وزارة المالية، وتم تطبيقها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي علاوة غلاء المعيشة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، وأنه سيتم صرف مرتبات نوفمبر بداية من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام، لتنتهي في 29 نوفمبر، مشيرة إلى أن علاوة غلاة المعيشة ستصرف مع كل شهر بشكل تلقائي، ومن المقرر أن يحصل عليها الموظفون مع مرتبات شهر نوفمبر الجاري.

مرتبات شهر نوفمبر بعد الزيادة

تنشر «الوطن» مرتبات شهر نوفمبر بعد زيادة علاوة المعيشة وهي كالتالي.

- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيهات.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.