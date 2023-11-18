محافظ بورسعيد يعلن بدء تطوير سوق بازار عباس التراثي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء أعمال ترميم سوق بازار عباس التراثي، وذلك بمشاركة لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالتعاون مع مبادرة الجامعة الألمانية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية والحفاظ على المباني ذات التراث المعماري.

خطة تطوير بازار عباس

وأكد محافظ بورسعيد، أن خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، تأتي في إطار الرغبة في الارتقاء وتنمية المناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد.

رفع كفاءة المناطق التراثية

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة «بازار عباس» التراثية، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، والاستفادة منها سياحيًا، مؤكدًا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زوارًا من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرًا، فضلاً عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهارًا غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

كان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماعًا مع أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة لبحث الآليات اللازمة للاستمرار في عمليات الحفاظ على المباني ذات التراث المعماري وتطوير منطقة «بازار عباس» التراثية.