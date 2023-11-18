البطريرك المحب.. أسرة البابا تواضروس تتحدث لأول مرة لـ«الوطن»

في مثل هذا اليوم الموافق 18 نوفمبر، منذ 11 عامًا، وبالتحديد في 2012 كان الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وقائم مقام البابا، يترأس صلاة قداس تجليس البابا تواضروس الثاني ليكون البطريرك الـ118 في سلسلة بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتبدأ حياته فصلًا جديدًا على سدة الكرسي المرقسي، ولكن كيف تعامل «البابا» مع أسرته فيما بعد؟

عائلة البابا تواضروس تكشف الجانب الآخر للبطريرك الـ118

وعلى الرغم من كونه بابا الكنيسة القبطية ويحمل مسؤولية 15 مليون قبطي إلا أنه لم ينشغل عن عائلته التي تحدثت «الوطن» معهم لأول مرة منذ تجليسه لتكشف لنا كواليس وطبيعة علاقته معهم لنتعرف على جانب «البابا المحب».

تحمل المسؤولية منذ المرحلة الإعدادية ووفاة والده

تعرض البابا تواضروس في طفولته لتجربة وفاة والده في أول أيام الشهادة الإعدادية، واجتاز تلك المرحلة وأثبت قدرته على تحمل المسؤولية، ولم ينقطع عن عائلة والده عندما انتقل للعيش مع والدته في دمنهور، وكان دائم التواصل والزيارة لهم في المناسبات، وبعد وفاة عمته كان دائم السؤال عن أبنائها القمص يوحنا زكريا، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالشارقة وابن عمة البابا، والذي قال إنه كان يرسل «الجوابات» للاطمئنان عليهم قبل دخوله الدير.

ووصفه ابن عمته بأنه شخص «هادئ ومُركز»، يهتم بالجميع خاصة في اللحظات الصعبة، فلم تشغله أعباء منصبه عن عائلته، ويرد عليهم سريعًا في جميع الأوقات، حتى إنه عندما ساءت الحالة الصحية للقمص يوحنا، وطلب من البابا الصلاة لأجله كان البابا سريع الرد وطمأنه بالصلاة لأجله.

صامت ابنة شقيقته حتى لا تقع عليه القرعة الهيكلية وينشغل عنها

وعلى الرغم من دخوله الدير للرهبنة، ثم سيامته أسقفًا مساعدًا للأنبا باخوميوس إلا أنه لم ينشغل عن والدته وأخوته البنات وأبنائهن، فكان دائم الزيارة لأسرته في فترة أسقفيته.

وقال زوج عمته القمص باخوم حبيب، كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، إن البابا تواضروس يهتم بابناء أختيه، حيث كان الراعي لابن شقيقته الكبرى هدى بعد وفاة زوجها، وكان حريصا على متابعة ابناء اخته الصغرى «ايمان» التي توفيت منذ نحو عشرين عاما، حتى إن ابنة أخته الراحلة الطفلة «مريم مدحت»، دخلت في صوم قبل القرعة الهيكلية التي أتت بالبابا في 2012، طلبا من الله ألا يفوز حتى لا ينشغل عنها وعن زيارته لهم»، متابعا: «مجالسة البابا بسيطة وروحية وتسعد الجالسين كبار وصغار فهو محباً للأطفال».

أما ابن عم البابا، القمص أنطونيوس باقي، فقال: «كان البابا وما زال شخصاً محباً ومبالغاً في لطفه على المستوى العائلي، فكانت علاقته مع أسرته رائعة، خاصة علاقته مع والدته، كان دائماً يُعامل والدته بكل حب واحترام، وجمعته علاقة وثيقة بأخته الكبيرة»، حيث كان الشاب "وجيه صبحي" الذي صار فيما بعد "البابا تواضروس الثاني" حريص على حضور المناسبات العائلية والاجتماع مع عائلة والده بالرغم من أنه يعيش مع والدته في دمنهور وعائلة والده تقيم في القاهرة، ووصفه ابن عمه القمص انطونيوس بأنه كان في سن صغير يسبق الآخرين في الفكر والتفكير والعطاء.