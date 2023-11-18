الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالعيد الـ11 لتجليس البابا تواضروس اليوم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، الذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والبطريرك الـ18 للكرازة المرقسية.

الاحتفال بقداس في دير الأنبا بيشوي

وتقيم الكنيسة بمناسبة عيد تجليس البابا تواضروس الحادي عشر قداسا إلهيا يترأسه البابا وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في عادة سنوية للبابا تواضروس، حيث يتزامن الاحتفال بعيد تجليس البابا مع عقد السيمنار السنوي للمجمع القدس.

وقررت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس أن تلغي السيمنار السنوي للمجمع المقدس هذا العام، والمقرر انعقاده في شهر نوفمبر الجاري، والذي يناقش أحد الموضوعات الخاصة بالكنيسة والمجتمع.

إلغاء سيمنار المجمع المقدس

وكشف الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيمنار المجمع الذي كان محدداً له الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023، أُلغي بسبب تقديم موعد جلسة المجمع السنوية لشهر فبراير بدلًا من يونيو 2024، والتي المقرر أن يتم عمل «الميرون المقدس» خلالها، وقبل بداية الصوم الكبير بحضور أساقفة المجمع المقدس.

يذكر أنه بعد صيام الأقباط صوم عام من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، أجريت القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار على الأنبا تواضروس البالغ من العمر ستين عاماً ليكون البطريرك الـ118 في تعداد باباوات الكرازة المرقسية.

وجرى تجليس «تواضروس الثاني» بطريركا للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012، برئاسة القائم مقام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كل أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.